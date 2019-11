Käsipalli karikasarjas algavad veerandfinaalid

Veerandfinaalide avamängus võõrustab karikakaitsja HC Tallinn kolmapäeval oma esiliigas pallivat duubelmeeskonda Raasiku/Mistrat. Esimeses ringis olid pealinlased kahe mängu kokkuvõttes 20-väravalise paremusega üle SK Tapast ning Raasiku meeskond alistas Tallinna Oskari 16 väravaga, ehkki korduskohtumises mängiti viiki.

Viljandi HC võõrustab mängunäljas Põlva Servitit

Neljapäevased mängud toovad kaks põnevat vastasseisu. Serviti ja Viljandi edenesid loosi tahtel avaringist kaheksa hulka mänguta. Serviti auhinnakapis on rekordilised 11 karikavõitu, avamängus võõrustaja rollis Viljandi ainus sama sarja trofee pärineb 2014. aastast. Kuu aega tagasi kohtuti liigamängus ning põlvalased lahkusid Viljandist kindla 35:22 võiduga.

"Ongi aeg mõned mängud ka pidada, meil tuleb kokku 34-päevane mängupaus. See kahtlemata pole hea, sest suurendab mängijate vigastusohtu. Ja nüüd kohe kahe päevaga kaks kohtumist, sest kolmapäeval võõrustame liigamängus SK Tapat," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Tegime kuu aega trenni ja mitte alati pallisaalis, sest koondiselaagri ajal oli meie koosseis puudulik. Mängunälg on loomulikult suur, aga heas seisus me pärast sellist pausi olla ei saa. Õnneks on meil pikk pink ja päev varem Tapa-mäng, nii loodame olla neljapäevaks ehk juba paremas vormis," arvas Musting.

"Loos ei olnud meile armuline, olin ise protseduuri juures ja sel hetkel kui koduvõistkonnad loositud, oli meie võimalike vastaste hulgas ka Coop, Raasiku ja Aruküla. Tuli siiski Serviti, aga nagu olen varemgi öelnud, et kui tahad karikat võita, siis pead olema võimeline kõigist jagu saama," ütles mulgid 2014. aastal karikavõiduni tüürinud Marko Koks.

"Nädalavahetusel saime Balti liigas küll kaks kaotust, aga kaasa on võtta palju positiivset. Saame pingi pikkuse osas täna Servitiga võistelda, aga kogemust ja kvaliteeti on põlvalastel muidugi enam. Karikavõistlustel on avamängul suur tähtsus, et jätta korduskohtumiseks võimalus edasipääsuks," hindas Koks.

Martin Noodla peab soosikuks Põlva/Arcwoodi

Teises neljapäevases kohtumises ootab Põlva/Arcwood külla Aruküla/Audentest. Mullune karikavõistluste pronks ja esiliigavõitja on hetkel kõigi sarjade peale 17 mängu kaotuseta. Arukülalased on tänavu seitsmest kohtumisest kuus kaotanud, aga alistasid karikasarjas Tartu Ülikooli. Põlva/Arcwood oli avaringis kindlalt üle HC Viimsi/Tööriistamarketist.

"Loosi üle kurta ei saa, arvestades et laual olid ka meistriliiga neli tugevamat tiimi. Usutuvasti on tegu võrdse vastasseisuga, oleme Arukülat näinud ja kindlasti vaatame üle video nende mängust Tartu Ülikooliga. Omavahel kohtunud pole, selles mõttes on tegu võõra vastasega," sõnas Põlva/Arcwoodi juhendaja Romet Oone.

"Tänaseks on vastase ridades ka piisavalt kogenud mehi, pole ainult noortesats. Meie tahame oma mänguplaani ellu viia ja võtmeks on kahtlemata meie targad mängijad, kes oskavad vajadusel mängu kiireks ajada ning samas ka külma pead hoid ja tempo alla tõmmata," lisas Oone.

"Soosikud me selles paaris pole, sest realistlikult vaadates on põlvalaste ridades mitmeid ekskoondislasi ja alles mullu Servitiga Eesti meistriks tulnuid. Arcwoodile on karikasari väga tähtis ja kindlasti valmistutakse tõsiselt. Meil on muresid vigastatud joonemängijatega, aga oleme võimelised üllatama," arvas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla.

Neljandas veerandfinaalpaaris peetakse mõlemad mängud järgmisel nädalal. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kohtub Põlva Coopiga, kes kaheksa parema hulka mänguta sai. Kahel ühisel meistriliigahooajal jäid nende meeskondade võidud 10:3 kehralaste kasuks ning kuigi Coop juhib esiliigat, ei saa põlvalased karikasarjas kasutada Serviti pallureid.

Karikavõistluste veerandfinaalide avamängud:

6.11. 19:30 HC Tallinn – Raasiku/Mistra

7.11. 19:00 Viljandi HC – Põlva Serviti

7.11. 19:30 Põlva/Arcwood – Aruküla/Audentes