Galerii: Otepää valla kultuuritegijad said tunnustuse

Otepää valla kultuuritegu 2019 tiitli pälvis Eesti lipu 135. aastapäevaks loodud vabaõhuetendus „Taevas, muld ja tulevik“. Otepää valla kultuurispetsialist Valdur Sepp ütles, et kultuuriteo tiitli saaja väljavalimine oli ülimalt üksmeelne. „Selle lavastuse toomine Otepää ja ka laiemalt Eesti publiku ette oli meie kultuurielus üks suursündmusi ning see on kahtlematult suursaavutus,“ märkis vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. „Vaatamata erinevatele takistustele ja suurtele pettumustele, pani Otepää valla rahvas ja ettevõtjad seljad kokku ning see lavastus meie rahvuslipu auks sai teoks,“ lisas vallavanem Kaido Tamberg.