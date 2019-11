Võrus saab gripi vastu vaktsineerida viimaseid päevi

«Sel sügisel on apteekides saanud kaitsesüsti juba üle 10 000 inimese, seda on rohkem kui möödunud aastal apteekides vaktsineerituid,» tõdes proviisor ning Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige Timo Danilov.

Vaktsiinid, mida Eestis tänavu gripi vastu vaktsineerimisel kasutatakse, on kõik neljavalentsed ehk pakuvad kaitset nelja erineva gripiviiruse tüve vastu.

Apteekides viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad. Kaasatud on kõik suuremad apteegiketid: Apotheka, Benu, Südameapteek ja Euroapteek.

Gripi vastu peaksid vaktsineerima eelkõige eakad, lapsed, kroonilisi haigusi põdevad inimesed ja inimesed, kes nendega tihedalt kokku puutuvad. Tuleb arvestada, et gripp võib olla eluohtlik haigus ja parim viis selle eest ennast ja oma lähedasi kaitsta on vaktsineerimine. Seetõttu on soovitatav seda teha ka riskirühma mittekuuluvatel inimestel.