Maanteed on laupäeval märjad

Ilmaprognoosi kohaselt on laupäeval pilves selgimistega ilm. Üksikutes kohtades võib vihma sadada. Rannikualadel võivad tuulepuhangud ulatuda kuni 14 m/s. Õhutemperatuurid on päeval vahemikus 3–7°C.

Ühtlasi tuletab maanteeamet meelde, et kui teed on vihmast märjad on ka vesiliu oht suur. Vesiliug tekib seda kergemini, mida suurem on sõidukiirus.