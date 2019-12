Fotod ⟩ Jõuluvana keeras bussirooli

«Mõtlesin, et täna lastel veerandi viimane päev, teen lüllemäelastele natuke üllatust. Muidu ma olen selline karm onu, kes käsib turvavööd peale panna. Mul oli väike šokolaad ka valmis pandud. Aga tuli välja, et lapsed olid valinud õhtuse kooliminekuaja. Aga rahvale ka läks peale. Üllatunud olid meeldivalt,» rääkis jõulumees.

Bussijuht, kodanikunimega Martin Kasepuu, on tegelikult juba staažikas jõulutaat. «Jõuluvana keerab juba pikemat aega bussirooli. Kui näärivanadega kokku arvata, siis aastaid tuleb juba 32 neid asju teha. Algas sellest, kui noorem poeg lasteaias oli. Hea sõber Peep lubas tulla rühma tegema näärivana, aga tuli välja, et tal oli suurem pidu enne kokku lepitud ja siis ütles ära. Ta organiseeris mulle Vanemuise kostüümilaost Ded Morozi kostüümi ja nii ta läks. Bussi roolis pole varem teinud. Mütsi olen pähe pannud. Praegu on ka mantel puudu, panin GoBusi firma vesti selga.»