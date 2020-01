GALERII ⟩ Räpina põlengu põhjustas tõenäoliselt konvektorradiaatori rike

«Kui kohale jõudsime, oli tuli katusest väljas. Kuna tegemist oli teise astme tulekahjuga, olid viie masinaga kustutamas Räpina, Võru ja Põlva päästjad,» rääkis Räpina päästekomando meeskonnavanem Volli Rõžikov. "Tegime, mis suutsime. Vett kulus 12 tonni. Pööning ja köök on täiesti põlenud, plekk-katust olime samuti sunnitud avama. Pererahvast kodus polnud. Usun, et sellest majast saab veel asja – vesi kuivab ära, katuse saab välja vahetada. Toad on saanud üksnes veekahjustusi."

«Katus läheb kindlasti vahetusse. Mis seisus on pärast põlengut seinad, tuleb alles vaadata. Ka veekahjustused on suured. Eks nüüd läheb remont lihtsalt suuremaks,» eeldas omanik.

Küll tunnistas omanik, et signalisatsiooni paigaldamise vajalikkus on tagantjärele tarkus. «Õppetund teistele on seegi, et kui alaliselt hoones ei ela, ei tasu konvektorradiaatoreid kasutada,» lisas ta.