Sotsiaalkindlustusamet tutvustas Võrus oma uusi ruume

Teeninduse lahtioleku ajad ei muutu, klientide vastuvõtt toimub esmaspäeviti kell 8.30 kuni 18.00, teisipäevast neljapäevani on teenindus avatud kuni 16.30 ja reedel kuni 13.00.

Kuigi Võru klienditeeninduse uute ruumide pind on ruutmeetrite osas veidi väiksem, on ruumide kasutus samas optimaalsem. Töötajate arv ei muutu, plaanis on ühe uue töökoha loomine, misjärel saab teeninduses tööd kokku 11 inimest.