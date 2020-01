Tellijale

Ruumid avati Lüllemäe külas Karula teeninduskeskuse hoones. Seltsi juhatuse liige Siiri Raamets ütles, et teeninduskeskuses tehti hiljuti korda teine korrus ja fassaad, aga esimene korrus, kus asuvad nende ruumid, jäi korrastamata. Muuseumi- ja arhiiviruumi korrastamine võttis seltsil aega kaks aastat.

Raamets lausus, et nad alustavad mälupanga loomist. «See oleks koht, kus esitleme Karula kihelkonna ajalugu kuni tänapäevani välja. Kui keegi tahab oma talu kohta või esivanema kohta infot, saab ta meie poole pöörduda. Meil on arhiiv, saame sealt infot otsida. Meil on palju fotosid ja kogume neid järjest juurde.»