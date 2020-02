Video ⟩ Valga sünnitusosakonna kaitsja käis Võru sünnitusosakonna uusi ruume uudistamas

«Täna külastasin Lõuna-Eesti Haigla uuenenud sünnitusosakonda. Miks ma panen rõhku sellele sündmusele, kuigi otseselt Valga sünnitusosakonnaga sel seost ei ole? Sest minu jaoks on sünnituse juures märksõnad privaatsus, rahu ja individuaalsus. Jah, Valga sünnitusosakond on suletud juba rohkem kui poolteist aastat ja peab tõdema, et lootus sureb viimasena, kuid valikuid, kuhu Valga naised suunduvad sünnitama täna, tuleb teha juba nüüd (niikaua, kui meil seda võimalust pole)! Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakond meenutab väga Valga osakonda,» selgitas Kikkas.