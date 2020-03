«Kodutunne» tõttas appi Vana-Antsla suurperele

Perekond Turnas on oma 13 liiget mahutanud ära vaid 46,5 ruutmeetrile. Peale Andrese ja Kristeli elavad seal Ilja (20), Reelika (17), Eero (16), Ermo (13), Ervin (12), Erela (9), Andro (6), Kardo (4), Johannes (2) ning alla-aastased Adelia ja Amelia. Pereisa ise liigse kitsikuse üle ei kurda. «Üldiselt mahume ära küll. Aga eks kitsaks läheb, vanemad lapsed tahavad juba omaette olla.»

Olud pole siiski lihtsad. Ervin kukkus aastaid tagasi oma kodutrepilt alla ning vajab sellest ajast pereliikmete hoolitsust ja abi. Pereisa Andres on ametilt metsatööline, aga praegu tööl ei käi. Vahetevahel õnnestub siiski saada juhutöid. Abikaasa Kristel aga on kurttumm. Ta on ametilt õmbleja, aga praegu lastega kodune.

Pereema Kristeli süles on Johannes. FOTO: Postimees Grupp

Hallitus seintel

Korteri seisund polnud enne saate tegijate saabumist kiita. Tubades polnud remonti ammu tehtud ja seinu kattis hallitus. «Kodutunde» poole pöördus pere tugiisik. Saate meeskond aitas remontida korteri kolm tuba ja sisustada need lastele magamis- ja õppimiskohtadega. Et kõik lapsed ära mahuks, pannakse tubadesse narid. Nende abil õnnestub ühte tuppa mahutada suisa kuus poissi.

Võttis härdaks küll, kui 17-aastane tütar ja pereisa mõlemad nutavad, sest nad on teineteisele nii olulised, ütles «Kodutunde» saatejuht Anneli Lahe.

Pereliikmeid reporteri külaskäigu ajal korteris polnud, kuna nemad viibisid ehituse ajal asenduspindadel. Ehitusjuht Aleks Lind andis ülevaate, et korter sai siseseintele kolme sentimeetri paksused soojustusplaadid. Samuti uuendati seinad, laed ja põrandad. Välja vahetati üks põlenud aken. Suures toas säilitati ühes seinas pere enda pandud tapeet. Et hallitust enam ei tekiks, said toad ka seintele ventilatsiooniklapid. «Selles kortermajas on säilinud tsentraalküte, mis on sellistes väikestes kohtades haruldane. See hoiab maja tervise heas korras,» oli Lind samas rõõmus.

Kõike eelnevat tuli meeskonnal teha kolme päevaga. «Poisid on olnud siin hommikul kella kaheksast ja lõpetanud öösel kell kolm,» lausus saatejuht Anneli Lahe.

Aleks Lind lisas, et saate sponsoriks on ajapiirangu tõttu oodatud kõik sellised firmad, kes pakuvad nii-öelda valmistooteid, mille paigaldamine võtab võimalikult vähe aega.

Enne saatemeeskonna saabumist oli korteri seisund kehvapoolne. FOTO: Postimees Grupp

Üksteisele väga olulised

Lind ja Lahe tõdesid nukralt, et perel on tulnud rinda pista kriitikaga. «Peretütre sõnul on nad selle tõttu, et neil on 11 last, saanud palju halvustavat tähelepanu. Muidugi, kui sul on 11 last, on kisa ja kilked nii toas kui väljas,» ütles Lahe.

Üpris kiirelt sattus sekeldustesse saatemeeskond isegi. «Esimese päeva esimesel tunnil kutsuti meile kohe politsei. Panime oma autoparki paika. Üks naaber arvas, et nüüd vist hakatakse maja ära lammutama,» lausus Lind.

Saate tegijatele avaldas muljet, kui väga pereliikmed üksteisest hoolivad. «Mul endal on üks laps. Pereisa tegeles lastega nii palju. Jäin mõtlema, et tema tegeleb oma iga lapsega rohkem kui mina ühe lapsega,» ütles Lind.

«Sellist asja ei juhtu iga päev, et pereisa hakkab nutma, kui jutt läheb lastele ja nende tähtsusele. Võttis härdaks küll, kui 17-aastane tütar ja pereisa mõlemad nutavad, sest nad on teineteisele nii olulised,» lisas Lahe.

Saatejuhi sõnul ei olnud pere esialgu kuigi aldis abi vastu võtma. «Pereisa ütles algul, et saavad ikka ise hakkama. Ei olnud suhtumine, et tulge ja hakake tegema. Pendeldasime kirju edasi-tagasi.»

Pereisa Andres lausus nüüd aga, et on saatele tänulik. «Hea, kui keegi õla alla paneb. Kui midagi soovida, siis sooviksin, et eestlased lotopiletite asemel investeeriksid «Kodutunde» saatesse, et ükskord see rong iga abivajaja ukse taha jõuaks.»