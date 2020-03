Ratas manitses ettevaatusele

"Algaval nädalal möödub kuu aega teatest esimese COVID-19-sse haigestunud eestimaalase kohta. Praeguseks oleme kogunud proove enam kui kolmelt ja poolelt tuhandelt inimeselt ning koroonaviirusesse nakatunuid on tuvastatud üle kolmesaja," lausus Ratas.

Peaministri sõnul on tegelikult meie hulgas viirust kandvaid inimesi ametliku diagnoosi saanutest märksa enam.

Ratas tõdes, et teiste riikide karm kogemus näitab samuti, et rahulikumale perioodile võib kiiresti järgneda haigestunute ja haiglaravi vajavate inimeste arvu hüppeline tõus.

"Peame olema valmis, et koroonaviiruse levik Eestis läheb veel palju halvemaks, enne kui hakkab minema paremaks. Alles laupäeval saime kurvastavaid uudiseid, et COVID-19 on nõudnud nii Leedus kui ka Soomes esimese inimelu," märkis ta.