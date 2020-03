VIDEOLUGU ⟩ Viirus pole pataljoni väljaõpet muutnud

Tellijale

«Kuperjanovi pataljonis jätkub väljaõpe põhimõtteliselt samamoodi, nagu see oli planeeritud,» lausus 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser, nooremleitnant Sander Mändoja. «Küll on järgitud seda reeglit, et kompaniid omavahel eriti ei seguneks ja võimaluse piires hoitakse ka üksikvõitlejate vahel kahemeetrist distantsi.»