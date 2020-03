Kinnitatud koroonahaigete arv tõusis Eestis 70 võrra 640-le

Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal, kokku 34, Harjumaal 18, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal kummaski neli ning Hiiumaal kolm. Ida-Virumaal lisandus kaks uut positiivset juhtu ning Jõgeva-, Järva-, Viljandi-, Võru- ja Valgamaal üks juht.

Kokku on Eestis tehtud enam kui 9300 koroonaviiruse testi, millest 640 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid ehk 29 protsenti on analüüsitulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad, 22 protsenti on aga vanusegrupis 40–49 eluaastat. Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 20 protsenti ja vanusegrupis 30–39 eluaastat 17 protsenti.

Alates neljapäevast hakkas terviseamet testimise tulemusi avaldama terviseinfosüsteemi (TIS) andmetele tuginedes. Terviseamet ei saanud varem terviseinfosüsteemist selliseid päringuid teha, TIS-i kasutamise vajaduse tingis nii mitme labori testimisvõimekuse teke kui erasektori partneri kaasamine.

Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 patsienti, 10 intensiivravil olevat inimest on kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 20 inimest ning surnud üks.

Maailmas on Hiinast levima hakanud koroonaviirusesse haigestunud enam kui 600 tuhat inimest, neist kõige rohkem Ameerika Ühendriikides, kus on ligi 105 000 nakatunut, Hiinas enam kui 86 000 ja Itaalias üle 81 000.

Eestis on rangelt keelatud hooldekodusid külastada, sest see seab ohtu hoolealuste tervise. Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata. Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekoduelanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastu võtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.

Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima.

Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusamet koostöös terviseametiga aktiivselt tegelenud hooldekodude teavitamisega ja selgitamisega, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamisel määrava tähtsusega. Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld, esialgu 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti.