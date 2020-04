Linnasüdame uuendamine edeneb kriisi kiuste

Ehitustööd on osa Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektist, mida toetab Eesti-Läti programm. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 5,3 miljonit eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus moodustab ligikaudu 3 miljonit. Ehitustööde kogumaksumuseks on ligikaudu 4,5 miljonit eurot: Valkas umbes 2,53 miljonit ja Valgas umbes 1,94 miljonit. Ehitustöid teostab AS Trev-2 Grupp.

Siiani on ehitustööde käigus teostatud vanade hoonete lammutamist, freesimistöid ja pinnase väljakaevet ning hetkel käivad toru- ja elektritööd nii Valgas kui Valkas. AS TREV-2 objektijuhi Marko Rentiku sõnud on ehitustööd kulgenud siiani hästi ning töödega ollakse graafikus. Ehitajale teeb olukorra mõnevõrra keerulisemaks asjaolu, et kui tavaliselt on objektil üks tellija, siis sedapuhku on tellijaid kaks: Valga vallavalitsus ning Valka kihelkonna duuma.