Lisandus veel 5 positiivset testi

Tänase seisuga on 777 haigestunud inimese (60,3%) haigusjuhtum lõpetatud ehk inimene on terveks tunnistatud. 511 inimese puhul (39,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva, inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.