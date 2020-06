“Sinimustvalge on sündinud haridusest. Vähe sellest, et haridusest - kõrgharidusest. See on ju Eesti üliõpilaste seltsi lipp, mis on vanem kui emakeelne kõrgharidus,” rääkis president Kersti Kaljulaid oma kõnes, et sinimustvalgel on haritusega tugev side. “Eesti on väga tark maa ja meil seda tarkust jätkub ka 21. sajandis,” ütles ta.