Politseile laekus teade, et 6. juunil kaotas 45-aastane mees Võru linna tanklas ära oma rahakoti, milles olid isiklikud dokumendid ning pangakaardid. Mees sai küll rahakoti tagasi, kuid avastas, et tema pangakontolt on väljavõetud 380-eurot ning rahakoti vahel olnud sularaha. Esialgne kahju on 400 eurot.