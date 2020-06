Põlva Servitiga liitub Sloveeniast naasev mängumees

Sloveenias mindi lahku sõpradena

Määravaks sai Lõuna-Eesti

Eesmärgid on kõrged

Olulisemateks eesmärkideks peab Celminš uues klubis eelkõige nii Eesti meistritiitli kui karika võitmist, samuti näeb ta reaalseid võiduvõimalusi uuenevas Balti Liigas ning olenevalt loosiõnnest ka võimalikku edukat eurohooaega. “Kuigi võistkonna edu on peamine, siis isiklikult tahan olla alati parim ega lepi vähesemaga, seega loodan näidata end parimast küljest, et võistkonda aidata,” kirjeldas ta lühidalt eesmärke ning oma võimalikku rolli Servitis. Suurem osa võistkonnakaaslastest on Andrisele juba tuttavad, mistõttu ta usub, et kohaneb uues keskkonnas kiiresti. “Seltskond on väga tore, mõnedega on koos koondises mängitud ja rohkemal või vähemal määral olen peaaegu kõigiga kokku puutunud, näiteks kunagi vilistasin kohtunikuna Mathias Rebase mänge noorteklassis ja juba siis vaatasin, et see on üks andekas vend,” lisas Celminš.