Lähipäevil õhutemperatuur üle 20 kraadi ei kerki

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 16 kraadi. Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Keskpäeva paiku edela poolt pilvisus tiheneb ja pärastlõunal jõuab saartele sajuala, mis levib edasi mandrile, võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 4-10 m/s, pärastlõunal pöördub saartel ja Lõuna-Eestis kagusse. Sooja on 17-20 kraadi.

Neljapäeva öösel on plves selgimistega ilm ja vihmasadu levib üle maa. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 4-10 m/s, keskööst pöördub saartelt alates kirdesse ning tugevneb rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 9-15 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja paljudes kohtades sajab vihma. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.