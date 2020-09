Galerii ⟩ Laste laulukonkursi võitis perekond Laikre

Konkursi võidutöödest valmivad noodiraamat ja heliplaat, mis jõuavad koostöös Eesti sünnitusosakondadega lasterikaste perekondadeni, kuhu on äsja sündinud kolmas laps.

Laulukonkursi idee autor on MTÜ Võrumaa Lasterikkad juhatuse liige Kadri G Laube. «Kui kõlab hea laul, siis see jääb paljudeks aastateks laululaste repertuaari ning ühendab läbi lugude terveid põlvkondasid,» lausus Laube.

«Soovime laulukonkursiga edasi anda sõnumit, kuivõrd rõõmutoov on lasterikkus,» sõnas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. «Sünnitusmajades kingitavad heliplaadid on kingitus lasterikastelt lasterikastele, et tervitada värskeid suurperesid.»