Fotod ⟩ Põlvamaal avati unikaalne lillefotode näitus

Täna avati Põlvamaal Rosma koolis Henn Timmi lillefotode näitus. Autor on Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse vanemteadur ja näituse kuraator on kooli kunstiõpetaja Ivi Gauk. See on unikaalne näitus, sest fotodel olevad lilled on pildistatud mikroskoobi all.