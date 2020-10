VIDEO ⟩ Võhandu jõel süütas matkapliit kaatri

Häirekeskus sai kell 14.05 teate, et Raigla külas on Võhandu jõel süttis põlema kaater.

Piirivalvekordoni juhi sõnul on praegu veel lõpuni teadmata, mis matkapliidi süütamisel juhtus või valesti läks, et sedavõrd ulatuslik tulekahju puhkes. «Lahtise tulega ümberkäimisel tuleb alati olla ettevaatlik ning seda eriti olukordades või kohtades, kus õnnetuse juhtudes on ohukoldest eemaldumine raskendatud. Sestap tuleb matkapliidi süütamisel alati hoolega jälgida, et see oleks kindlal alusel ning selle ümber ei oleks kergesti süttivaid esemeid,» ütles Suvi.