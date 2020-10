Ilm kisub tuuliseks ja lörtsiseks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva valdavalt pilves ilm. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist aeglaselt Peipsi suunas. Puhub edela, lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15, Liivi lahe ääres 17 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel loodesse. Õhutemperatuur on 2-7, Kagu-Eestis 0-kraadi ümber, saartel ja läänerannikul tuleb kuni 9 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb edela- ja lõunatuul 7-11, puhanguti 14 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,5 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 4-6 kraadi.