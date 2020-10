Lähipäevil vihmasajud jätkuvad

Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, enne keskööd põhjarannikul puhanguti 14 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb ja pöördub lõunasse. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist viie soojakraadini.

Laupäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja üksikutes kohtades võib sadada veidi vihma. Pärast keskpäeva Lääne-Eesti saartelt alates pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s, pärastlõunal tugevneb Liivi lahe piirkonnas edelatuul 6-11, õhtul pöördub läände puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 5-11 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm. Sajab vihma, pärast keskööd pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 2-8, öö hakul saartel edelatuul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Ennelõunal puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s, pärastlõunal pöördub tuul kagusse. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-9, puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 8-12 kraadi.