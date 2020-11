Lõuna-Eestis lisandus 7 koroonapositiivset

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7152 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 414 ehk 5,8% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel lisandus Valgamaale kolm uut positiivset ning Põlva- ja Võrumaale mõlemasse kaks uut nakatunut.

Valgamaale lisandunud ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata, ülejäänud on täpsustamisel. Võrumaale lisandunud nakatunute asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud nakatunute asjaolud on täpsustamisel.

Enim lisandus uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 230 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 96 uut ning Tartumaale lisandus 23 uut positiivset testi tulemust. Viljandimaale lisandus 10 ning Pärnumaale üheksa uut nakatunut. Järvamaale lisandus seitse, Lääne-Virumaale viis nakatunut. Jõgeva- ja Saaremaale lisandus neli uut nakatunut. Hiiu-, Lääne- ja Raplamaale tuli kõigisse juurde kaks uut viirusekandjat. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 244,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,8%.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1700 inimese, kellest 319 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 12 inimest, hobikoldes on 16 inimest, õppeasutuse koldes kaheksa inimest ja teises õppeasutuse koldes on 6 inimest ning meelelahutusettevõtte koldes on 11 inimest.

19. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 112 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on seitse patsienti. Koju saadeti seitse inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 27, 1 inimene viidi üle mitte-Covid-19 osakonda. Ööpäeva jooksul lisandus üks surmajuhtum – 86-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 86 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

19. novembri seisuga on tervenenud 5264 inimest. Neist 3969 inimese (75,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1295 inimese (24,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 422 400 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 8715 (2,1% testide koguarvust).