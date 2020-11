Lõuna-Eesti sai juurde 13 koroonapositiivset

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 3700 inimese, kellest 367 on haigestunud – haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on seitse aktiivset kollet, üks on 37 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 11 inimest, hobikoldes on 17 inimest, õppeasutuse koldes kaheksa inimest, teises õppeasutuse koldes on viis inimest ja kolmandas õppeasutusekoldes on kaheksa inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 inimest.