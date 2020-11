Esmaspäeva õhtust läheb ilm taas sajule

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 13 m/s. Rannikul on tuule kiirus 8-13, puhanguti 17, vastu avamerd kuni 20 m/s. Sooja on 2-8 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-9, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,1 meetrit. Kohati sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 3-6 kraadi.

Esmaspäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul lisandub loode poolt pilvi ja hakkab vihma sadama. Puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 13, rannikul 7-12, puhanguti 17 m/s. Õhtul pöördub tuul saartel ja looderannikul loodesse. Sooja on 4-8 kraadi.