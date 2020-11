Valga opositsioonisaadikud soovitavad volikogu aseesimehel Allain Karusel tagasi astuda

Valla opositsiooni esindajad kirjutasid täna pressiteates pealkirjaga «Allain Karusel tuleks tagasiastumist kaaluda», et Allain Karuse suhtumist Valga vallaks liitunud maapiirkondadesse kui linna kulul elavast mittevajalikest metsatagustest on nad volikogus tajunud ühinenud Valga valla algusest peale. «Soovime, et Valga vallavõimu tähelepanu ja ühist eelarveraha jaguks võrdväärselt nii linnasüdamele kui küladesse. Soovime, et saaksime selle üle avatult ja kaasavalt arutleda. Allain Karuse tõestab oma väljaütlemistega, et ei mõista tänapäevase omavalitsuse toimimispõhimõtteid ja on väga kaugel normaalsest poliitkultuurist, mida Valga vald väga vajab.»