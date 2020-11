Ööpäevaga lisandus Lõuna-Eestisse 11 positiivset testi

Võrumaale viimastel päevadel lisandunutest kolm said viiruse huvitegevuse käigus, kolmel juhul saadi viirus pereliikmelt ning ühel juhul töökohalt. Põlvamaale lisandunud neli nakatunut said viiruse hoolekandeasutusest, kahel juhul on nakkusallikas teadmata ning üks nakatus perekonnas.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üheksa aktiivset kollet, kolletest suurim on 59 inimesega Kanepi Kodu kolle. Töökohakoldeid on kaks: ühes on 12 inimest ja teises kaheksa, hobikoldes on 18 inimest. Õppeasutuse koldeid on kolm: esimeses õppeasutuse koldes 11 inimest, teises õppeasutuse koldes on üheksa inimest ning kolmandas kuus inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 nakatunut.