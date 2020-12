Lasteaed pandi viiruse tõttu kinni

Kogu lasteaia kollektiiv on saadetud koroonatestile, teatas Võru linnavalitsus neljapäeval.

Eile selgus, et kuna laupäevase seisuga on lasteaias koroonatesti positiivse tulemuse saanud üle poole töötajatest, siis on oht viiruse ulatuslikuks levikuks väga suur. Koldega kokkupuutunud peredega tegeletakse individuaalselt.

Kuna viirus levib Võrumaal suure hooga, siis palub linnavalitsus kõigil olla väga ettevaatlik ja väljaspool peret viia suhtlemine võimalikult minimaalseks.