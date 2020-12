Anti Allas: «2020» – kas kurikuulus lauamäng tulevikus?

Need kevadel kiiresti peast läbi jooksnud küsimused on osaliselt vastuseta ka täna. Samas – lauamäng «2020» on kõvasti edasi arenenud ja eri mänguväljadele tähendus juurde kirjutatud.

Kiire kokkuvõte märksõnadena senisest «mängupoolest» (tahaks väga loota, et vähemalt pool sellest on möödas!) oleks selline: ülirikkad said veel tohutult rikkamaks; IT-maailma tähtsus meie elus kasvas tugevalt veelgi; turismiettevõtja või muu selle sektoriga seotud ettevõtja nahas ei tahaks küll olla; kaugtöö jutust sai imekiiresti tegelikkus; hea on laenata, kui varem pole eriti laenu võetud; Eesti hõredast asustusest sai ka päriselt rõõmu tunda; viirus ei vea meid arengus ainult tagasi, vaid teatud valdkondades hoopis oluliselt edasi.