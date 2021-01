Põhikooli direktori Hannely Luik-Stogovi sõnul juhtum koolielu toimimist oluliselt ei mõjuta ning õpilaste ja kooli personali tervisele ohtu ei ole. „Tegemist on siiski ennetava abinõuga. Ruumid, kus koolitus toimus, on desinfitseeritud ning ka ajavahe kooli alguse ja haigestunud isiku ruumides viibimise vahel on piisav". Luik-Stogov lisas, et juhtumist on teavitatud ka Terviseametit ning koostöös ametiga on tehtud järgnevad otsused: lähikontaktsed õpetajad viibivad määratud aja eneseisolatsioonis ning annavad järgmise nädala lõpus viiruseproovi. Edasine sõltub juba testide tulemustest.