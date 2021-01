Kuigi suurem osa nimesid on ka juba varem samas loetelus läbi käinud, siis võib öelda, et tänases lehes avaldatud Lõuna-Eesti saja mõjuka edetabel peegeldab eelmise, koroona-aasta tulemusi. Raske aeg näitab, kes suudavad püsti jääda ning piirangutest, madalseisust ning täiesti uuest olukorrast olenemata kohaneda, kõigest hoolimata olla lõunaeestlaste jaoks olemas ja paista silma oma tegude, väljaütlemiste või otsustega.

Mõjukate seas on mõne üksiku erandiga kohti kaotanud paarkümmend ettevõtjat, sest majandus seisab praegu hanejalgadel ning tuleviku ees valitseb suur teadmatus. Samas on mõjukuselt tõusnud mitmed haigla- ja sotsiaalvaldkonna inimesed, mõjukate sekka on lisandunud haridustöötajaid. Iga kolmas tabelis olev inimene on tänavu uus.