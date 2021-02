«Meriino erineb mitme asja poolest lammastest, keda tavaliselt karjamaal näeme,» rääkis Valga vallas Rebasemõisa külas tegutsev Hallimäe talu peremees Mats Meriste. «Üks asi, mis kindlasti silma jääb, on see, et nad hoiavad väga tihedalt karja koos. Neid peetakse Prantsusmaal mitmetuhandelistes karjades.»