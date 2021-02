Koroona sundis sulgema ka Kanepi vallavalitsuse uksed

Seoses vallavalitsuse ühe töötaja nakatumisega ja eesmärgiga viiruse levikut tõkestada otsustas Tõrva vallavalitsus esmaspäeval, et 22. veebruarini on asutuse töökorraldus üle viidud kodukontontori formaati, vallavalitsuse majas vastuvõtte ei toimu. Kodanikel palutakse kasutada suhtlemiseks elektroonilisi kanaleid. Suletud on kaks rühma nii lasteaias Mõmmik kui lasteaias Tõrvalill. Täna täpsustas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, et ka üks kooliklass on koduõppel.