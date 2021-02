GALERII ⟩ Otepääl tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva vabaõhukontserdiga

„Täna sobib endalt küsida, mis on isamaa? Kindlasti ei ole see ainult lipuga lehvitamine ja isamaaliste loosungite hüüdmine. Isamaa on meie kõigi jaoks tunduvalt sügavama tähendusega. Isamaa algab meie mõtlemisest, tunnetamisest ja hoolimisest. Hoolimisest oma riigist, koduvallast, sõpradest, lähedastest ja teistest inimestest. Killuke siirast hoolivust meie kõigi poolt muudab meid kõiki natuke paremaks,“ ütles vallavanem Jaanus Barkala.