Eesti noorte ja seenioride meistrivõistlustele on registreerunud juba üle 50 osaleja ning kahe päeva jooksul selgitatakse välja kodumaa parimad sportlased slaalomis, superslaalomis, ülisuurslaalomis ja alpi kahevõistluses. Esimesed kaks distsipliini on kavas laupäeval ning viimased pühapäeval.

Keskuse osanike investeeringu suurus ulatub sadadesse tuhandetesse ning üheskoos käesoleva talvega on külastajate rõõmusuistelt nägudelt näha, et kõik on asja ette läinud. Keskusel on oma suusakool ning koostöös mäesuusaklubiga Kütioru Slalom toimuvad lastele mäesuusatreeningud. Ka nädalavahetusel peetavatel meistrivõistlustel on usinamad suusaklubi lapsed juba stardis.