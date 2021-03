«Võrumaa harjutus on läinud väga hästi, oleme saanud harjutada seda, mida me Iraaki tegema lähme,» ütles rühmaülem leitnant Sven Luik. «Meie missioon on väekaitse, kus me liigutame erinevaid NATO-poolseid nõustajaid Iraagi valitsusasutuste ja jõustruktuuride staapidesse.»