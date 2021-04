Päästjad patrullivad nädalavahetusel

Tähelepanu all on nii kodu juures kui avalikul lõkkeplatsil ja puhkealal süüdatud lõkked ning grillid. Päästjad annavad nõu, kuidas ohutumalt lõket teha, kuid tõsisemate rikkujatega tegelevad edasi inspektorid.

15. aprillil kell 16.35 teatati, et Jõgeva vallas Kaave külas põleb veoautol olev puiduhakkemasin. Päästjate saabudes oli masina ümbrus paksu suitsu täis ja kustutustöid oli seepärast vaja teha suitsusukeldumise varustuses. Tule levik piirati veerand tunniga, kuid selle tagajärjel tekkis õlileke. Päästjatel õnnestus koostöös omanikuga hankida tünn ning enamus õlist enne maha voolamist sinna koguda.

15. aprillil kell 18.26 teatati, et Viljandis Uueveski basseinides on kaks kobrast. Päästjad püüdsid lõksus ja üsna väsinud loomad puuri ning toimetasid nad eemale loodusesse. Päästjad puutuvad sarnase probleemiga seal kokku igal kevadel. Parimaks lahenduseks on paigaldada basseini laud või muu taoline, mida mööda koprad ise basseinist välja saaksid.