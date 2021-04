«Plaanis on läbi kõndida kraaviääred kodutee otsast kahele poole umbes poolteist kilomeetrit. Silmale tundub, et suhteliselt puhas on kõik, aga aeg-ajalt ikka on sinna klaaspudelid ja purgikesi visatud. Kui see töö tehtud, siis toimetused jätkuvad oma krundil. Üks nurgake vaja korda teha: suuremaid kive eemaldada, mida hulgakesi lihtsam teha; oksi eemaldada ja pärast mullakihiga katta. Kui õige aeg, siis muruseeme peale puistata. Usun, et tegemist jagub õhtuni. Muidugi vahele ka söögipausid ja tee joomine värskes õhus. Pausid kujunevad väikseks piknikuks, mida kiire elutempo juures ei ole aega just tihti teha. Hiljem on tore meenutada, et sel aastal talgupäeval sai suur asi tehtud.»