Kohale olid palutud kõik 24 tänavu põhikooli lõpetajat Meremäelt, Mikitamäelt ja Värskast.

Vald tänas omaltpoolt lõpetajaid ja klassijuhatajaid meenetega. Klassijuhatajad Aira Tarros, Piret Ziugand ja Liina Palu said lisa oma raamaturiiulile, mida nüüdseks ehib Merle Jäägeri vastne jutukogu «Ollipanõhõpõpääle». Setokeelne raamat sai hiljuti Hilana Taarka omakultuuripreemiaga tunnustatud.

Vallvanem Raul Kudre märkis, et praegusel Setomaal on elanud pea 15 000 inimest ja teine 15 000 Venemaale jäänud aladel, kuid nüüdseks on jäänud Setomaa valla piires elanike arvuks ligi 3 300. «Seda pole palju, kuid ometi on meil kolm põhikooli ja üks gümnaasium ning tagatud kõik vajalikud teenused,» kinnitas Kudre.

«Tänapäev on muutunud ja paljusid töid saab teha ka kodunt lahkumata. Oleneb muidugi erialast. Sellele on jõudsalt kaasa aidanud maailmas valitsev tervisekriis. Ka meil, Setomaal, täpsemalt Luhamaal, 300 meetrit Vene Föderatsiooni piirist, elab ja töötab pealinna taustaga iduettevõtja Ainar Nurk koos elukaaslasega, kelle ärivaldkond on suisa rahvusvaheline. Ta saab teha siit oma erialast tööd väga hästi. Tema tõigi siia viimane kriisiaasta,» tõi vallvanem näite muutnud maailmast ning uutest võimalustest maal hakkama saada.

Vastuvõtul toimunud vaba vestluse käigus selgus, et paljud Setomaa valla lõpetajatest lähevad edasi õppima nii Tartusse, Viljandisse, Nõo reaalgümnaasiumisse, Vastseliina ja Võrru. Ka kutsehariduskeskustesse Väimelasse ja Tartusse on minejaid. Ja on ka neid, kes jätkavad õpinguid meie oma gümnaasiumis Värskas, kuhu kõik on igal juhul teretulnud.

«Meie Setomaa on eriline ja me kõik saame teda hoida ja kindlasti pärast koolide lõpetamist ja kogemuste omandamist siia ikka ja alati tagasi tulla,» leidis vallavanem.