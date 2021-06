Galerii ⟩ Raemedali üleandmine Valga aukodanikuks valitud Aina Päärole

Tiitlit vastu võttes sõnas Pääro, et viimased kaks nädalat on temale olnud keerulised, sest tiitlist loobumise teema tõstatus arusaamatusest. «Ma tänan neid inimesi, kes mind esitasid ja aitasid peateele tagasi, et ma ikka väärin seda tänu,» ütles Pääro ning tänas tema poolt hääletanud volikogu liikmeid.

«Aina Pääro on inimene, kes alateadlikult suunab ja mõjutab ning suudab oma tegudega innustada ka teisi tegutsema. Tal on eriline oskus, mis leidub vähestel: muuta iga päev teiste jaoks paremaks ja positiivsemaks. Aina on tagasihoidlik, kuid head inimesed just tavaliselt sellised ongi,» iseloomustas Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš linna aukodanikku.