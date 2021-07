«Õnneks on meil endal sarnasteks sündmusteks plaanid valmis nii prefektuuride tasemel kui üleriigiliselt, aga kahjuks oleme viimased poolteist aastat Covidiga hõivatud ja eesliinil olnud,» rääkis PPA kriisivalmisoleku büroo vanemkomissar Vaiko Vaher. «Kahjuks või õnneks andsid Leedu sündmused ka meile tõuke protseduurid ja tegevused üle käia. Me oleme harjutanud enda tegevusi juhuks kui Eestisse peaks tulema massiline sisseränne nii nagu see täna Leedus on.»