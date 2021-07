Pärnad põhjustavad probleeme ka Valkas

Pärnad kütavad aga kirgi ka piirilinnas Valkas. Nimelt on sel suvel Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija poole pöördunud mitu Valka elanikku, kes liiguvad Raina tänaval. Nad kurdavad, et neid häirivad mõlemal pool tänavat kasvavate pärnade oksad. Nimelt peavad pikemad inimesed kõnniteel liikudes nende tõttu pead painutama. Pealegi on puude lehed kuuma ilmaga kleepuvad.