Volikogu esimehe kandidaadiks seadis vallavanem Maido Ruusmann reformierakondlase Enn Mihailovi, volikogu liige Romet Piller aga Karl Kirdi. Volikogu liige Romet Piller päris Mihailovilt, kuidas tagada, et levinud väljendi «tõrvakas» asemel võetaks käibele termin, mis kõnetaks ka Tõrva valla teiste piirkondade elanikke. Mihailov vastas, et uue identiteedi omaksvõtmine nõuab aega. Ta tõi näite euro käibelevõtu ajast, mil inimesed veel pikalt arvutusi kroonides tegid.

Kirdilt päris Maido Ruusmann, mida öelda neile, kes leiavad, et Kirt on oma ametikohtadel lühidalt püsinud. Kirt vastas, et töökohti on tulnud vahetada riiklike muudatuste ja muude põhjuste tõttu. Siiski märkis ta, et on Tõrva kandis pikalt tegutsenud. «Õpilasesinduses siin majas tegutsesin üheksa aastat. Kinos olen tegutsenud pea kolm aastat.»