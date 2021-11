Piirivalvurid tabasid Setomaal kaks ebaseaduslikku piiriületajat

Sündmused said alguse kella 15.30 paiku, kui piirivalvurid avastasid Setomaal Ulitina külas piiriäärsel alal kahe kahtlustäratanud inimese liikumise. Sündmuskohale jõudes peeti kinni mees ja naine, kes kogutud infole tuginedes ületasid ebaseaduslikult piiri suunaga Venemaalt Eestisse.

Esialgsetel andmetel on tegu Kuuba kodanikega. Nad peeti kinni ja viidi täpsemate asjaolude selgitamiseks kordonisse. Edasise uurimise käigus selgitatakse välja, mis asjaoludel ja millist teekonda läbides võisid nad Eestisse jõuda ning mis võis olla ebaseaduslikult piiri ületanud kuubalaste tegelik sihtriik.

Saatse kordoni piirivalvur Renet Merdikes ütles, et ebaseadusliku piiriületuse avastasid piirivalvurid oma igapäevase töö käigus piirilõigul, kuhu piiriehitusega tänaseks veel jõutud ei ole. «Sellele vaatamata on antud juhtum heaks kinnituseks, et piirivalvurid töötavad tipptasemel ning kahtlane liikumine meie piirialal saab avastatud ja ebaseaduslik tegevus tõkestatud,» märkis Merdikes.