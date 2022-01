Lõuna-Eesti kolme maakonda lisandus 145 koroonapositiivset

Võrumaal lisandus 91 (päev varem 24), Valgamaal 34 (päev varem 39) ja Põlvamaal 20 (päev varem samuti 20) nakatunut, selgub terviseameti andmetest.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Võrumaal – 1638 inimest (päev varem 1409). Põlvamaal on sama näitaja 1250 nakatunut (päev varem 1201) ja Valgamaal 1032 nakatunut (päev varem 943) 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Tänahommikuse seisuga on Eesti haiglates 280 koroonaviirusega nakatunud patsienti (päev varem 264). Neist 207 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 164 ehk 79,2% on vaktsineerimata ja 43 ehk 20,8% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 27 uut haigusjuhtu. Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest, kõik olid vaktsineerimata: 63-aastane mees, 72-aastane mees ja 77-aastane mees.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 9227 testitulemust, millest 2394 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 134,6 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 177,7 vaktsineerimata inimest päevas.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,9%.