VIDEOLUGU ⟩ Koroona järelravipaketi populaarsus kümnekordistus

«Üldjuhul põhiline kaebus, millega inimesed siia tulevad, on madal aeroobne suutlikkus: inimesed väsivad tohutult kiiresti, hingeldavad, vajavad puhkepause, väikese maa läbimine võtab juba hingeldama,» rääkis Värska sanatooriumi juhtiv füsioterapeut Kärt Satsi. «See on neile kõige raskem – nõrkus, mis tekib koroona läbipõdemise järel.»

«Eks me enda spetsialistidega välja mõtlesime selle asja, et kuna koroona puhul on tegemist eelkõige ülemiste hingamisteede haigusega, siis haigus iseenesest liigub aktiivsest faasist passiivsesse faasi ja ju siis järelravi vajadus võiks tekkida,» ütles Värska sanatooriumi juhataja Vello Saar.