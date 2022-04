Otepäälane saavutas rahvusvahelisel piljarditurniiril kõrge koha

Ta alistas mitu tippmängijat ja võttis mitu rasket ehk nappi võitu ning pidi alles veerandfinaalis tunnistama turniiri võitja paremust.

«Tubli, Mirko! Täpselt nii peabki! Eesti piljardiliit soovib palju õnne võimsa saavutuse puhul ning ootab, et tuleksid tegusid tegema ka kodumaistele turniiridele!» teatas piljardiliit ühismeedias.

Mirko Raid peab seda oma seni suurimaks saavutuseks piljardimängus. See hiljuti toimunud võistlus oli ka suurim ja kõrgetasemelisem turniir, kus ta on mänginud.

Ta alustas piljardiga niipea, kui nina üle laua ulatus ja käed piisavalt pikad olid ning muidugi tänu isale Aarne Raidile. «Piljardiga alustasin juba kaua aega tagasi – võimalik isegi, et 20 aastat tagasi,» meenutas Mirko Raid. «Mu isal on Otepää külje all majutusasutus koos baariga ja sealsel piljardilaual kõik alguse saigi. Mina koos vennaga hakkasime isalt piljardit õppima.»

Raid ütles, et vahepeal oli tal piljardivõistlustest paus, umbes seitse aastat, aga oma lõbuks sai ikka vahel mõned mängud sõpradega tehtud.

Selle kohta, et kodustel turniiridel pole teda enam ammu näha olnud, ütles ta: «Eesti turniiridel tahaksin kindlasti rohkem osaleda, aga kõik sõltub tööst ja võistluste toimumisaegadest.»

Viimased viis aastat on ta suuremal määral elanud ja töötanud Rootsis. Eesti ja Otepääle sai enne pandeemiat sagedamini jõutud, aga nüüd vähem. «Loodan, et varsti jälle rohkem,» lisas Raid.