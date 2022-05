Tõrva vald toetab erateede parandamist

25. aprillini võeti vastu taotlusi Tõrva valla maapiirkondade erateede remondi- ja ehitustööde toetamiseks. Kokku esitati 31 taotlust ning esitatud taotlused rahuldatakse, teatas vallavalitsus.

Sel aastal eraldab vald erateede remondiks 17 080 eurot. Toetuse suurus on kuni 50 protsenti tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot ühe eratee kohta aastas.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et erateede remondi- ja ehitustööde toetus on suunatud just maapiirkonda. «Maapiirkondades elavate inimeste sõnul on kruusateede halb olukord üks peamisi murekohti. Kuigi 600 eurot toetust ei ole teede remondi mõttes küll suur raha, usun, et see on oluliseks abiks nii mõnelegi perele,» lisas ta.

Toetuste eraldamine on plaanis ka järgmisel aastal.